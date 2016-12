Siria,Assad prepara azione di terra

Il presidente siriano Bashar Al Assad si prepara a lanciare un'operazione di terra per riconquistare, con il supporto dei raid russi, la parte del Paese in mano ai ribelli. Lo riferiscono fonti libanesi citate dalla Reuters. Centinaia di militari iraniani sono giunti in Siria per unirsi ai governativi e alle milizie di Hezbollah. I possibili obiettivi sono Idlib e Hama, nel Nordovest.