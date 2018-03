Siria, Assad: operazione militare nella Ghouta deve continuare

L'offensiva militare in corso nella Ghouta orientale contro l'enclave ribelle "deve continuare". Lo ha detto Bashar Al Assad, nonostante i numerosi appelli al rispetto del cessate il fuoco per consentire l'accesso degli aiuti umanitari alla popolazione civile assediata. "L'operazione contro il terrorismo deve proseguire", ha infatti precisato il presidente siriano in una dichiarazione alla televisione pubblica.