Siria, Assad: "Ho chiesto all'Onu l'invio di esperti su attacco gas"

Il presidente siriano Bashar al Assad ha reso noto che il suo governo ha formalmente chiesto alle Nazioni Unite di inviare esperti per indagare sul sospetto attacco chimico avvenuto il 4 aprile nella provincia di Idlib. In un'intervista all'agenzia russa Ria Novosti, Assad ha detto che l'Onu non ha ancora inviato alcun esperto ed ha insistito sul fatto che quanto è stato detto finora "sono tutte bugie".