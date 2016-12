Siria, Assad concede l'amnistia ai ribelli che depongono le armi

Il presidente siriano Bashar al Assad ha concesso un'amnistia a tutti gli oppositori armati che si arrenderanno e consegneranno le armi nei prossimi tre mesi. Al via intanto ad Aleppo l'operazione umanitaria organizzata dai governi russo e siriano: tre i corridoi per gli abitanti che vogliano lasciare la città e per chi voglia deporre le armi, un quarto corridoio sarà invece per i miliziani armati.