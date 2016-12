Siria, Assad a Daraya: riprenderemo territori in mano ai terroristi

Il regime siriano "riconquisterà ogni parte del Paese in mano ai terroristi". Lo ha assicurato il presidente, Bashar al Assad, durante la sua visita a Daraya, il sobborgo di Damasco per quattro anni roccaforte dell'insurrezione e nelle settimane scorse tornato nelle mani dei governativi. Citato dall'agenzia ufficiale Sana, Assad ha detto che la sua visita "è un messaggio a chi dall'estero ha complottato per far cadere la Siria".