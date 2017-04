Siria, ancora un nulla di fatto al Consiglio di Sicurezza Onu

Continua il braccio di ferro sulla Siria nel Consiglio di Sicurezza Onu. I membri rappresentanti infatti non hanno votato nessuna delle tre bozze presentate. Dopo quelle di risoluzione proposte rispettivamente dai membri permanenti occidentali (Usa, Gb e Francia) e dalla Russia, era spuntato un terzo testo, stilato dai dieci membri non permanenti, che puntava a trovare un compromesso. Ma non è bastato, le consultazioni proseguono.