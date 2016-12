Siria,ancora bombe turche sui curdi

Nuovi bombardamenti dell'artiglieria turca sulle milizie curde dell'Ypg in Siria. E' quanto denuncia l'Osservatorio nazionale per i diritti umani (Ondus). Secondo l'organizzazione, che ha sede in Gran Bretagna ma conta su una vasta rete di informatori in Siria, sono state colpite postazioni nella provincia di Raqqa, in particolare nella cittadina di Tal Abyad, al confine con la Turchia, e quella di Monbahteh.