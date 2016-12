Siria, Amnesty International: oltre 17mila detenuti morti nelle prigioni del Paese dal 2011

Nelle testimonianze raccolte vengono messi in luce gli abusi e le condizioni disumane delle strutture detentive gestite dalle agenzie d'intelligence siriane e nella prigione militare di Saidnaya, nei pressi di Damasco.



I sopravvissuti descrivono metodi di tortura che includono scariche elettriche, violenze sessuali, asportazione delle unghie di mani e piedi, bruciature con sigarette o acqua bollente.



Tra quelle mura si consumano veri e propri "crimini contro l'umanità" secondo Amnesty, che punta il dito contro le forze governative di Damasco ricostruendo le esperienze di migliaia di persone attraverso i casi raccolti.



Il rapporto - "Il campionario di orrori contenuti in questo rapporto ricostruisce in raccapriccianti dettagli le violenze da incubo inflitte ai detenuti sin dal momento dell'arresto e poi durante gli interrogatori, svolti a porte chiuse all'interno dei famigerati centri di detenzione dei servizi di sicurezza siriani: un incubo che spesso termina con la morte, che può arrivare in ogni fase della detenzione - ha dichiarato Philip Luther, direttore del programma Medio Oriente e Africa del Nord di Amnesty International -. Da decenni le forze governative siriane usano la tortura per stroncare gli oppositori. Oggi viene usata nell'ambito di attacchi sistematici contro chiunque, nella popolazione civile, sia sospettato di non stare dalla parte del governo. Siamo di fronte a crimini contro l'umanità, i cui responsabili devono essere portati di fronte alla giustizia".



"I Paesi della comunità internazionale, soprattutto Russia e Stati Uniti che condividono la direzione dei colloqui di pace sulla Siria, devono mettere questo tema in cima all'agenda delle discussioni tanto col governo quanto con i gruppi armati e sollecitare gli uni e gli altri a porre fine alla tortura", ha aggiunto Luther.



In una nota Amnesty ha chiesto inoltre il rilascio di tutti i prigionieri per motivi di coscienza. Tutti gli altri detenuti dovrebbero essere sottoposti a un giusto processo in linea con gli standard internazionali oppure rilasciati. Osservatori indipendenti dovrebbero poter visitare immediatamente e senza ostacoli tutti i centri di detenzione.



Le torture, secondo le parole dei sopravvissuti. hanno inizio al momento stesso dell'arresto e durante il trasferimento nei luoghi di detenzione. Dove i detenuti sono sottoposti al cosiddetto haflet al-istiqbal ("festa di benvenuto": duri pestaggi, spesso con spranghe di silicone o di metallo e cavi elettrici).



Le condizioni delle carceri - Sovraffollamento, mancanza di cibo e di cure mediche e insufficienza di servizi igienico-sanitari si aggiungono alle torture per un trattamento crudele, inumano e degradante, vietato dal diritto internazionale. Le celle, hanno raccontato gli ex detenuti, erano così sovraffollate da rendere necessario fare i turni per dormire o, in alternativa, dormire rannicchiati.



Gli ex detenuti hanno raccontato che l'accesso al cibo, all'acqua e ai servizi igienico-sanitari viene spesso limitato. La maggior parte di loro ha riferito di non aver mai potuto lavarsi adeguatamente. In questo ambiente non si contano i casi di scabbia, pidocchi e altre infezioni. Poiché alla maggior parte dei detenuti vengono negate cure mediche adeguate, in molti casi i detenuti ricorrono a medicamenti rudimentali, ciò che ha contribuito al drammatico aumento dei decessi in carcere dal 2011. In generale, i detenuti non hanno contatti con medici, familiari o avvocati: una condizione che in molti casi equivale a una sparizione forzata.