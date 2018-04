Siria: ambasciatrice Usa all'Onu: risponderemo in ogni caso

"La storia registrerà questo come il momento in cui il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha adempiuto al proprio dovere o ha dimostrato il suo totale e completo fallimento nel proteggere il popolo siriano. In ogni caso, gli Stati Uniti risponderanno". Lo ha detto l'ambasciatrice americana all'Onu, Nikki Haley, durante la riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza dedicata alla Siria. "Il mondo deve vedere che giustizia è fatta", ha precisato.