Siria,almeno 34 morti in raid Assad

Almeno 34 persone sono rimaste uccise in raid aerei governativi siriani che hanno colpito la piccola città di Darkoush, situata a due chilometri dal confine turco. Lo riferiscono l'Osservatorio siriano per i diritti umani e il comitato di attivisti di Jish al-Shughour. Secondo l'Osservatorio, il bilancio delle vittime potrebbe salire in quanto molte persone sono rimaste gravemente ferite nei bombardamenti.