Siria, allarme dell'Unicef: questa settimana uccisi almeno 20 bimbi

"In Siria questa settimana la violenza ha causato la morte di almeno 20 bambini in diverse aree di tutto il Paese devastato dalla guerra". Lo denuncia il direttore regionale Unicef per Medio Oriente e Nord Africa, Geert Cappelaere. "Facciamo appello a tutte le parti coinvolte nel conflitto - continua - per proteggere la vita e la salute dei bambini e fornire un accesso immediato a chi ha bisogno di cure mediche e di assistenza umanitaria".