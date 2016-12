Siria, allarme dell'Onu: "Ad Aleppo situazione catastrofica"

"La situazione ad Aleppo, in Siria, è catastrofica". Lo ha detto il vicesegretario generale dell'Onu per i problemi umanitari Stephen O'Brien, che ha allertato il Consiglio di Sicurezza. Preoccupazione è stata espressa anche dal ministro degli Esteri, Paolo Gentiloni. Proprio ad Aleppo, nelle scorse ore, è stato distrutto in un raid aereo un ospedale di Medici senza frontiere. Almeno 27 le vittime. La Russia ha negato qualsiasi responsabilità.