Siria, Al Qaeda offre taglia su Assad: "Tre milioni per chi lo uccide"

"Tre milioni di euro per chi uccide il presidente Bashar al Assad": è la taglia messa in palio da Abu Mohammed al-Joulani, il leader del Fronte al Nusra, branca siriana di Al Qaeda. Al-Joulani ha offerto inoltre "due milioni" per l'assassinio del capo degli Hezbollah, Hasan Nasrallah. Lo riferisce il Site. Il leader qaedista ha fatto appello all'unità delle fazioni combattenti in Siria e ha chiesto di attaccare la regione alawita del Paese.