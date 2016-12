Siria, al Aleppo due barili bomba colpiscono l'ospedale principale: solo sei strutture sanitarie restano integre

La tregua è un lontano ricordo in Siria dove almeno due barili bomba hanno colpito il principale ospedale di Aleppo, nella zona controllata dai ribelli. "Ci sono segnalazioni anche di bombe a grappoli", ha dichiarato Adham Sahloul della Sams, la Syrian American Medical Society. Non è chiaro chi sia stato a compiere il bombardamento, ma nelle ultime settimane sono stati frequenti gli attacchi delle forze fedeli a Damasco contro le strutture sanitarie.

Secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani, un'altra ong, i raid aerei avrebbero colpito anche un piccolo ospedale da campo nel quartiere di Sakhur. Una persona sarebbe rimasta uccisa, secondo questa fonte.



Sia l'M10 sia il secondo principale ospedale dell'area, l'M2, erano già stati colpiti da massicci bombardamenti mercoledì e sono stati messi fuori servizio dal bombardamento di mercoledì. Restano soltanto sei gli ospedali operativi nelle zone settentrionali del Paese.



I recenti bombardamenti su Aleppo sono stati tra i peggiori nei cinque anni di guerra civile in Siria: hanno provocato oltre 220 morti e trasformato edifici residenziali in cumuli di macerie.



L'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha definito la Siria il posto più pericoloso al mondo per gli operatori sanitari. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, aveva apertamente parlato di "crimini di guerra".