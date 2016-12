Siria, a Manbij l'Isis libera i 2mila civili presi in ostaggio

I jihadisti dell'Isis in ritirata dalla città siriana di Manbij, riconquistata dalle milizie curde, hanno rilasciato i circa 2mila civili che usavano come scudi umani. Lo scrivono vari media internazionali. I miliziani dello Stato islamico avevano iniziato a lasciare Manbij da varie ore, dopo essere rimasti asserragliati nella parte nord, usando gli ostaggi per coprirsi la ritirata.