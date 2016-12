Siria: 8 persone uccise da raid in una scuola di Raqqa, 5 sono studenti

Otto persone sono state uccise e dodici ferite in un raid aereo che ha colpito una scuola a Raqqa, "capitale" dell'Isis in Siria. Cinque vittime sono studenti. Il bilancio è stato fornito dagli attivisti dell'ong "Raqqa is being slaughtered silently" che non hanno precisato la nazionalità dei jet. La città è sottoposta a bombardamenti dell'aviazione russa e francese e di quella della Coalizione a guida Usa di cui fanno parte 10 Paesi.