Siria,75 civili uccisi durante raid

Almeno 75 civili sono rimasti uccisi in raid governativi nel Nord della Siria. Lo rende noto la tv Al Jazeera. Ad Al Bab, cittadina controllata dall'Isis, le vittime sono 55. Venti morti, invece, ad Aleppo, in un quartiere in mano a forze ribelli. Decine i feriti in entrambe le località colpite.