Siria, 5mila morti durante Ramadan

Oltre 5mila persone, di cui 224 minori e 178 donne, sono state uccise in Siria nel solo mese islamico del Ramadan. A riferirlo è l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus), che segnala una media di 43 vittime al giorno. A perdere la vita sono stati soprattutto militari e miliziani, 1.220 i civili.