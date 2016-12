Siria, 53 civili morti ad Aleppo

Oltre 50 civili sono morti in alcuni raid aerei governativi siriani compiuti su aree controllate dai ribelli ad Aleppo. Altre decine sono rimasti feriti. Secondo l'ong Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus), i bombardamenti sono stati compiuti sulle aree di Al Mashehad, Al Shaar, Al Kallasa, Al Sahin e Al Maghayer. Tra le vittime ci sono 15 minorenni e donne.