Siria,438 morti civili nella battaglia per strappare Manbij all'Isis

Sono 438 i civili morti nella battaglia per strappare all'Isis la roccaforte di Manbij, in Siria; di questi 205 sono stati uccisi dai bombardamenti della Coalizione internazionale a guida americana. Secondo l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria l'Isis si è ritirato dai quartieri settentrionali grazie a un accordo mediato dai notabili locali.