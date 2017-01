Siria,3mila in corteo a Berlino per chiedere tutela civili di Aleppo

Migliaia di manifestanti hanno protestato per le strade di Berlino contro la guerra in Siria e per chiedere alla comunità internazionale un'azione più decisa per proteggere la popolazione di Aleppo. Secondo la polizia, alla marcia hanno partecipato circa 3mila persone. I dimostranti portavano cartelli in cui chiedevano pace per Aleppo e gridavano slogan contro Bashar Assad e Vladimir Putin.