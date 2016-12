Siria, 380 civili morti in raid Usa

Sono 380, tra i quali 99 minorenni, i civili uccisi in 18 mesi di bombardamenti contro il Califfato della Coalizione internazionale a guida Usa in Siria. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani. L'Ondus afferma di aver potuto documentare negli stessi raid la morte di almeno 4.108 miliziani dell'Isis e 136 del Fronte al Nusra, la branca siriana di Al Qaeda.