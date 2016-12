Siria,250mila bimbi in zone assedio

Sono almeno 250mila i bambini che vivono nelle aree assediate della Siria, dove quasi la metà (il 46,6%) delle vittime è rappresentato da minori di 14 anni. I bambini vivono privi di tutto in zone in cui meno dell'1% della popolazione è riuscita a ricevere aiuti alimentari e solo il 3% ha ricevuto assistenza sanitaria. E' il drammatico quadro delineato da Save the Children sulla situazione in Siria a cinque anni dall'inizio del conflitto.