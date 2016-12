Siria, 240mila morti nella guerra civile Tra le vittime ci sono 12mila minori

CONQUISTATO IL SITO ARCHEOLOGICO Siria, Palmira in mano allʼIsis In Iraq jihadisti verso Baghdad

Per celebrare la conquista, lo Stato islamico ha pubblicato sul web foto e video in cui mostra la decapitazione di soldati e miliziani. Obama: "Non stiamo perdendo". E intanto in Iraq l'esercito jihadista ha sfondato le linee difensive a est di Ramadi e punta su Baghdad