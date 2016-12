Siria, 240 morti nonostante tregua

Almeno 240 persone sono morte nelle zone siriane in cui circa dieci giorni fa è entrato in vigore il cessate il fuoco. Lo fa sapere l'Osservatorio siriano per i diritti umani. Tra le vittime almeno 80 sono civili. Inoltre nello stesso arco di tempo sono morte almeno 663 persone nelle aree in cui non è entrata in vigore la tregua e dove è presente lo Stato Islamico.