Siria, 225 civili morti in raid Usa

Sono 225, tra i quali 65 bambini e ragazzi sotto i 18 anni, i civili uccisi in 13 mesi di raid aerei della Coalizione a guida Usa in Siria. Il bilancio è stato diffuso dall'ong Osservatorio nazionale per i diritti umani (Ondus). Negli attacchi sono morti 3.276 miliziani dell'Isis, in maggioranza stranieri, 136 del Fronte al Nusra, la branca siriana di Al Qaeda, e 10 di un altro gruppo armato islamista sunnita, l'Esercito di Al Sunnah.