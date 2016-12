Siria, 10 soldati turchi sono stati uccisi in 3 attacchi kamikaze

Almeno 10 soldati turchi sono rimasti uccisi e altri 18 feriti, di cui 6 in maniera grave, in 3 distinti attacchi kamikaze compiuti con veicoli carichi di esplosivo nel nord della Siria, dove erano impegnati nell'operazione "Scudo dell'Eufrate". Lo fa sapere l'esercito di Ankara, che aveva già dato notizia di altri 4 militari morti in scontri con l'Isis nell'area di al Bab. Il totale dei soldati uccisi, dall'inizio dell'operazione in Siria, sale a 35.