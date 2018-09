Sira, otto Paesi europei chiedono cessate il fuoco a Idlib

Per la città siriana di Idlib "chiediamo ai garanti di Astana, in particolare Russia e Iran, di sostenere le misure di cessate il fuoco e di de-escalation inclusa la protezione dei civili come priorità". Lo affermano in una dichiarazione i rappresentanti all'Onu di otto Paesi europei (Italia, Francia, Svezia, Gran Bretagna, Germania, Belgio, Paesi Bassi, Polonia), alla vigilia della riunione a Teheran tra Russia, Iran e Turchia.