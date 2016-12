Singapore, bacio gay viene censurato nel musical "Les Misérables": turbava alcuni spettatori

Un bacio tra i due attori di sesso maschile nel musical "Les Misérables" per ora in scena a Singapore è stato rimosso dopo le lamentele di parte del pubblico. La Media Development Authority del paese ha fatto sapere di avere approvato lo spettacolo senza la scena censurata adesso: mancava infatti nel copione preso in esame prima della concessione dei permessi. Per questo motivo i produttori hanno preferito gettare acqua sul fuoco eliminando l'episodio che ha turbato alcuni spettatori.



Le autorità di Singapore sono note per far rispettare linee guida molto rigide in materia di esibizioni pubbliche. A febbraio, Madonna era stata costretta a smorzare il suo concerto nella città del sud-est asiatico per adeguarsi agli standard locali. Lo spettacolo "Les Misérables", basato sul romanzo omonimo di Victor Hugo, è stato originariamente messo in scena a Parigi nel 1980. In seguito è stato a lungo sulle scene di Broadway e Londra e ora sta girando il mondo.