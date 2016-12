Sindaco vieta sepoltura a bimba rom

17:11 - E' polemica in Francia dopo che il sindaco di Champlan, Christian Leclerc, avrebbe negato la sepoltura a una bimba rom. Secondo la stampa la piccola, che viveva in un campo nomadi, è morta il giorno di Natale. Il primo cittadino, che aveva motivato la sua decisione con la "carenza di posti", ha smentito la notizia. Nella vicenda è intervenuto anche il primo ministro Manuel Valls che in un tweet ha definito il rifiuto "una ferita per la Francia".