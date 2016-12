Sinai, "elementi esterni ad aereo"

Sul luogo in cui si trovano i resti dell'aereo russo disintegratosi in aria e precipitato nel Sinai sono stati rinvenuti degli "elementi che non hanno a che fare con la struttura del velivolo". Lo dice alla Tass una fonte ben informata al Cairo, precisando che l'analisi di questi elementi potrebbe rivelarsi decisiva per far luce sulla tragedia aerea del 31 ottobre.