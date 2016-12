Sinai,007:bombola gas causa scoppio

L'esplosione che avrebbe causato la caduta dell'aereo russo nel Sinai non sarebbe stata provocata da una bomba tradizionale, bensì da un dispositivo esplosivo come una bombola di gas. Esplosa nella stiva a 31mila piedi di altezza, la bombola avrebbe fatto disintegrare l'aereo. A propendere per questa ipotesi è il Security Middle East online che cita un ex ufficiale dei servizi segreti britannici, James Abernethy.