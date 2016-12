La Sierra Leone, con i suoi 7.798 casi di contagio, ha ufficialmente sorpassato la Liberia sul fronte della diffusione del virus Ebola. Lo stima l'Oms, precisando che in Liberia i casi registrati sino a oggi sono 7.719. In un anno, l'epidemia ha causato in Africa occidentale 6.331 morti su circa 17.800 casi di contagio.