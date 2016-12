Sierra Leone, 2 nuovi casi di Ebola

Due nuovi casi del virus Ebola sono stati segnalati in Sierra Leone, a Freetown. Da settimane la città non registrava nessun nuovo contagio. Le autorità sanitarie locali temono ora che l'epidemia possa riprendere poiché i malati abitavano in zone densamente popolate. Gli ultimi contagi, infatti, riferisce la Bbc, si sono verificati in uno slum. Il "Centro nazionale Ebola" ha annunciato che i locali per la quarantena a Freetown sono stati chiusi.