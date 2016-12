Sidney, passeggino cade sui binari: nonno eroe si butta e salva la nipotina

Tragedia sfiorata in una stazione di Sidney, in Australia, dove un passeggino con una bimba di 18 mesi è caduto sui binari, pochi attimi prima del passaggio di un treno merci. La bimba era accompagnata dai genitori e dal nonno, un 62enne, quando, dopo un attimo di distrazione, il passeggino ha iniziato a muoversi verso la banchina. Provvidenziale proprio l'intervento dell'anziano, che non ha esitato a scendere sui binari per salvare la nipotina. Non riuscendo a risalire, poi, ha iniziato a correre, mettendosi in salvo in un tratto dove la banchina era accessibile.