Sicurezza Usa, Robert Harward in pole per sostituire Mike Flynn

E' Robert Harward la prima scelta del presidente americano Donald Trump per sostituire Mike Flynn a consigliere per la Sicurezza nazionale. La Casa Bianca conferma che la candidatura Harward è all'esame. Ex Navy Seals, ha 60 anni ed è molto vicino a Jim Mattis, il segretario alla Difesa: i due hanno lavorato insieme in Afghanistan dopo gli attacchi dell'11 settembre e successivamente al Central Command fra il 2011 e il 2013.