Sicurezza nazionale Usa,200 donne firmano lettera:molestie anche qui

Oltre 200 donne che hanno lavorato o lavorano nella sicurezza nazionale per gli Usa hanno firmato una lettera aperta nella quale sostengono di aver subito molestie sessuali o di conoscere qualcuno che ne è rimasto vittima. "Questo non è solo un problema a Hollywood, nella Silicon Valley, nelle redazioni o al Congresso", si legge nella lettera, firmata da 223 fra attuali ed ex diplomatiche, dipendenti civili e militari.