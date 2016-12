Si sentiva vecchia per sfilare, modella kazaka si dà fuoco a 31 anni

Pensava di essere troppo vecchia per lavorare, a soli 31 anni. Per questo motivo la modella Irina Livshun si sarebbe tolta la vita dandosi fuoco nel suo appartamento di Almaty, nel Kazakistan meridionale. La polizia, scrive il Daily Mail, avrebbe trovato accanto al corpo carbonizzato una bombola di gas, usata dalla giovane per appiccare il fuoco. Gli amici della donna hanno detto che era depressa perché da tempo non riusciva a sfilare.