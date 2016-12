Si fa un selfie con l'elefante ma il pachiderma la uccide

11:26 - Si stava scattando un selfie con un elefante in India, mentre marito e figlio assistevano alla scena, quando il pachiderma l'ha schiacciata, uccidendola. La vittima è una turista indiana, un'insegnante di 27 anni, che si trovava in vacanza con la famiglia in una famosa località del Kerala.

Secondo la polizia la turista, che era originaria del Gujarat e si chiamava Dipali, si è messa in posa per una foto di fianco all'elefante, usato per i 'safari' nelle foreste di Munnar, ma probabilmente l'animale non ha gradito la sua presenza e l'ha colpita con la proboscide. La donna è caduta a terra finendo tra le zampe del pachiderma imbizzarrito.



Terrorizzata, l'insegnante ha cercato di alzarsi e di mettersi in salvo, ma è stata schiacciata ed è morta poco dopo all'ospedale. All'agghiacciante scena hanno assistito anche il figlioletto di 4 anni e il marito, che non ha potuto fare nulla per calmare l'elefante infuriato.



Un esperto ha detto all'agenzia di stampa indiana Ians che "non si tratta di un elefante diventato violento, ma è stato uno sfortunato incidente che ha fatto sì che la donna cadesse in mezzo alle sue zampe e fosse quindi schiacciata per sbaglio". Le autorità hanno comunque aperto un inchiesta per verificare le esatte circostanze della tragedia.