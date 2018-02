7 febbraio 2018 14:46 Si clona da solo e invade il mondo: è il gambero marmorizzato Uno studio scientifico prova che lʼintera specie discende da unʼunica femmina mutata: non esistono maschi

Fonte: Frank Lyko, DKFZ Un gambero in grado di clonare se stesso e diffondersi in milioni di esemplari in tutto il mondo. È il gambero marmorizzato, una specie mutante recentissima, che potrebbe risalire a non più di 30 anni fa. Uno studio genetico pubblicato su Nature mostra ora che l'intera popolazione di questi crostacei discende da un’unica femmina, e ipotizza che possa insegnarci qualcosa sul meccanismo di crescita dei tumori.

Nel 1995, in Germania, un uomo che aveva comprato dei gamberi per il suo acquario notò quanto in fretta si stavano riproducendo. Portò il fenomeno all’attenzione degli scienziati, e scoprirono che tutti gli animali erano cloni. Negli anni successivi, si arrivò a identificare il “gambero marmorizzato”, chiamato così per via del colore, come una specie a sé, il Procambarus virginalis, che doveva essere nata da una mutazione.

Ora, gli scienziati del Centro tedesco di ricerca sul cancro (DKFZ), guidati da Frank Lyko, hanno provato che l’intera popolazione di questi gamberi possiede lo stesso genoma e discende da un unico esemplare femmina. La riproduzione avviene per partenogenesi, cioè per auto-clonazione, e su milioni di esemplari, ormai diffusi in diversi continenti, non esistono maschi.





In genere, è proprio la riproduzione sessuata che permette l’adattabilità delle specie. In questo caso, invece, i gamberi hanno proliferato in habitat diversi grazie a meccanismi epigenetici. “Funzionano come interruttori – spiegano dal DKFZ – che accendono e spengono i geni” a seconda delle necessità, per permettere la sopravvivenza.