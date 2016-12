02:02 - L'ufficio della Casa Bianca per la gestione del bilancio federale ha contatto le varie agenzie governative per un piano d'emergenza nel caso in cui il Congresso non approvi il progetto per finanziare il governo. "Per precauzione ci prepariamo a ogni eventualità, inclusa una mancanza di fondi", affermano gli esperti. La Camera dovrebbe votare nelle prossime ore per dare il via libera ed evitare il cosiddetto "shutdown".