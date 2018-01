Shutdown, Statua Libertà ed Ellis Island riaprono: paga New York

La Statua della Libertà ed Ellis Island a New York riapriranno lunedì, anche se lo shutdown dell'amministrazione federale Usa dovesse proseguire. Lo ha annunciato il governatore dello Stato di New York Andrew Cuomo. Sarà infatti l'autorità statale a sostenere le spese necessarie per l'apertura dei siti. I due "monumenti", come gli altri nel Paese gestiti dalle autorità federali, sono rimasti chiusi da sabato quando è scattato lo shutdown.