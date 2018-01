Shutdown, senatori democratici annunciano accordo | Casa Bianca: "Sono rinsaviti"

"Lo shutdown di Trump finirà presto, ma c'è molto lavoro da fare", ha aggiunto Schumer, che aveva cominciato il suo intervento sottolineando ancora una volta la responsabilità a suo avviso dei repubblicani e del presidente Trump in particolare per il mancato accordo che ha creato l'impasse.



L'accordo raggiunto fra democratici e repubblicani che ha dato il via alla votazione in Senato Usa per 'riaprire' il governo chiama i senatori ad esprimersi su un provvedimento di spesa temporaneo che consente il ripristino dell'amministrazione federale fino al prossimo 8 febbraio con il contestuale impegno da parte del leader della maggioranza repubblicana al Senato, Mitch McConnell, di indire una votazione sul nodo dell'immigrazione prima di quella data.



Casa Bianca: "Sono rinsaviti" - La Casa Bianca si dice contenta per il fatto che i democratici "siano rinsaviti" accordandosi per mettere fine allo shutdown negli Usa. Donald Trump "è felice che i democratici siano tornati a ragione". Ha aggiunto la portavoce Sarah Sanders ma allo stesso tempo li ha avvertiti su una soluzione per i dreamers, i residenti senza documenti arrivati in America da bambini: "La Casa Bianca farà soltanto accordi di lungo termine sull'immigrazione se sono positivi per il Paese".