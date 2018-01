Shoah, Merkel: "Vergognoso che gli ebrei debbano essere protetti"

In occasione della Giornata della Memoria, Angela Merkel denuncia la crescita dell'antisemitismo in Germania definendo "una vergogna" la necessità di continuare a far proteggere dalle forze dell'ordine "qualsiasi istituzione ebraica, che si tratti di una scuola, di un asilo, di una sinagoga". E afferma: "Bisogna contrastare antisemitismo e xenofobia con grande tenacia".