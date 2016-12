Shinzo Abe visiterà Pearl Harbour, ma il Giappone non intende porgere scuse ufficiali

Abe sarà il primo premier nipponico nell'esercizio delle proprie funzioni a recarsi nel porto delle isole Hawaii, il luogo in cui il 7 dicembre del 1941 venne condotto l'attacco aereo che causò 2.400 vittime tra civili e marinai, e che decretò l'entrata in guerra degli Stati Uniti.



Suga ha anche detto che la decisione di Abe di essere presente a Pearl Harbor non è stata presa per ricambiare la visita del presidente americano Barack Obama ad Hiroshima lo scorso maggio, ma servirà a rilanciare il processo di stabilizzazione dell'alleanza tra i due Paesi e il mantenimento della pace e progresso nella regione Asia-Pacifico.



Dopo l'elezione del nuovo presidente Donald Trump, il Giappone non ha nascosto il proprio timore per le negoziazioni che la nuova amministrazione statunitense imporrà ai paesi alleati, in un contesto geopolitico in cui la presenza della Cina si fa sempre più scomoda e la minaccia nucleare dalla Corea del Nord non appare allentarsi. Il premier nipponico è stato il primo capo di Stato ad incontrare Trump a New York e, con ogni probabilità, sarà l'ultimo leader politico a salutare ufficialmente Obama.