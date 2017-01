Shinzo Abe a Pearl Harbor: "Mai più ripetere l'orrore della guerra"

"Non dobbiamo mai ripetere l'orrore della guerra. Questo è l'impegno". A dirlo è il premier giapponese, Shinzo Abe, in visita a Pearl Harbor, teatro dell'attacco giapponese in cui il 7 dicembre 1941 persero la vita 2.400 americani. Dopo aver offerto condoglianze "sincere e infinite", Abe ha spiegato che al mondo servono "tolleranza e il potere della riconciliazione". Obama ha replicato che "le ferite di guerra possono cedere la strada all'amicizia".