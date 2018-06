Shinzo Abe a Kim Jong-un: "Superare sfiducia reciproca"

Il primo ministro giapponese, Shinzo Abe, ha invitato il leader nordcoreano, Kim Jong-un, a superare insieme la reciproca sfiducia, confermando le trattative in corso per organizzare un vertice tra Tokyo e Pyongyang. In un'intervista televisiva, Abe ha dichiarato che il suo governo ha contattato la parte nordcoreana attraverso "vari canali" nel tentativo di organizzare un incontro con Kim.