Sharm, domani volo rientro Malpensa

La compagnia EasyJet ha annunciato che domani riprenderà i voli da Sharm el Sheikh per riportare i turisti rimasti bloccati sul Mar Rosso dopo lo stop precauzionale imposto dal governo di Londra. Lo riferiscono i media inglesi. Sono dieci gli aerei previsti, tra cui uno anche per Milano Malpensa, dove erano attesi per stasera 180 passeggeri. In totale sono circa 20mila i britannici in attesa nel Sinai.