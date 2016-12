Sharm, annullato rientro italiani

Sembrava tutto pronto per il rimpatrio degli italiani bloccati a Sharm el Sheikh dopo lo stop dei voli EasyJet da e per lo scalo egiziano. Ma il volo di mezzanotte per Milano Malpensa, in un primo momento confermato da EasyJet, è stato annullato dalla stessa compagnia: "Il piano di recupero dei passeggeri italiani non è più attuabile contrariamente a quanto precedentemente annunciato". A bordo del velivolo sarebbero dovuti salire 153 passeggeri.