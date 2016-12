Shanghai, strage alla festa di Capodanno

09:32 - Almeno 35 persone sono morte, molte delle quali calpestate, poco prima della mezzanotte locale durante una festa di Capodanno a Shanghai. I feriti sarebbero almeno una quarantina. L'incidente è avvenuto nella piazza Chen Yi sul lungofiume dopo il lancio di dollari falsi da un palazzo. I feriti sono stati trasportati all'ospedale del popolo n.1. Le vittime erano soprattutto giovani.

Secondo le prime ricostruzioni dei media cinesi, a provocare il massacro sarebbe stato il lancio di false banconote in dollari dal terzo piano di un edificio che si affaccia sul Bund, il lungofiume sul quale circa 300mila persone si erano affollate per celebrare l'arrivo del nuovo anno e assistere ai fuochi d'artificio. L'agenzia di stampa Nuova Cina precisa che la maggior parte delle vittime (25) erano giovani donne tra i 16 e i 36 anni.



I testimoni hanno descritto una scena apocalittica, nella quale migliaia di persone stavano cercando di salire ed altre di scendere da una piattaforma elevata dalla quale si poteva assistere allo spettacolo. "I gradini erano pieni di gente, siamo stati presi nel mezzo e abbiamo visto che delle ragazze cadevano per terra", ha raccontato una donna. Un altro testimone ha riferito di aver visto decine di persone avventarsi verso i dollari, poi rivelatisi falsi, che piovevano da un edificio che ospita ristoranti e bar che si affacciano sul Bund.



Le autorità di Shanghai, che con quasi 25 milioni di abitanti è la più grande metropoli della Cina, hanno annullato tutte le celebrazioni.